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تأجيل محاكمة "سفاح الجيزة" في اتهامه بالقتل العمد لجلسة 19 مايو

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تأجيل محاكمة "سفاح الجيزة" في اتهامه بالقتل العمد لجلسة 19 مايو تأجيل محاكمة "سفاح الجيزة" في اتهامه بالقتل العمد لجلسة 19 مايو

مصراوي Masrawy

12:36 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، لجلسة 19 مايو لتوكيل محامي عنه، وإخطار السجل المدني لاستخراج شهادة وفاة للمجني عليها فاطمة زكريا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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