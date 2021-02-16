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حضور أهالي زوجة سفاح الجيزة أولى جلسات محاكمته

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حضور أهالي زوجة سفاح الجيزة أولى جلسات محاكمته حضور أهالي زوجة سفاح الجيزة أولى جلسات محاكمته

مصراوي Masrawy

12:33 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:
حضر أهالي الضحية الأولى لسفاح الجيزة "فاطمة زكريا" -زوجة المتهم- أولى جلسات محاكمة قذافي فراج المعروف بـ "سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، والمتهم بـ 4 قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطلبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم الكيلو 10، انتداب محامي للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي، وذلك لعدم وجود محامي مع المتهم، خلال أولى جلسات محاكمته.

وشهد محيط المحكمة، صباح اليوم، تشديدات أمنية كثيفة، قبل بدء نظر جلسة محاكمة "سفاح الجيزة".

تعقد المحاكمة بمقر المحكمة بالطريق الصحراوي برئاسة المستشار أحمد علي يونس، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.

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