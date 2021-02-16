"صور فتيات عبارات مُسيئة".. رحلة سقوط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الآداب في ضبط سيدة تستقطب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة ، مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها لتلك الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.