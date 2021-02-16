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"تحت ستار المساج".. ضبط سيدة وعاطل بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

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"تحت ستار المساج".. ضبط سيدة وعاطل بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية "تحت ستار المساج".. ضبط سيدة وعاطل بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:30 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الآداب، عاطل لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي تحت ستار جلسات المساج عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن إستعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار جلسات المساج.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبصحبته (سيدة –لها معلومات جنائية).

وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض ، وبمواجهة السيدة أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمعرفة المتهم المضبوط نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.

وعثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهم الأول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"مبلغ مالي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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