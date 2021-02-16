رئيس الهيئة الهندسية: نجحنا في تنفيذ المبادرات الصحية.. وإنشاء وتطوير 117 مستشفى

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تطوير المنظومة الصحية للقوات المسلحة، موضحا أنه أصبح واقعًا ملموسًا لخدمة المدنيين والعسكريين.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بالقطاع الصحي في الإسماعيلية، أنه تم إنشاء وتطوير 117 مستشفى بإجمالي 12 ألف سرير، وشمل التطوير المجمعات الطبية للقوات المسلحة بالجلاء والقبة، بالإضافة إلى المجمع الطبي بالمعادي.

وأشار إلى أنه تم تطوير المستشفى العسكري العام ومستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، بالإضافة لتشغيل 9 مراكز أورام في 9 محافظات.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هذا التطوير نجح في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية، مثل القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، مُضيفًا أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.