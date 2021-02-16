أخبار عاجلة

إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية -
محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس" -
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة -
​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50% -
غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدير تعليم ينبع" يقف على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة

Print
شاهد الأداء التعليمي بالفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق منصة "مدرستي"

وقف مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم الثلاثاء، من مكتبه افتراضيًّا، على سير العمل في عدد من مدارس المحافظة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وشاهد جانبًا من الأداء التعليمي في الفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق منصة مدرستي ومجهودات المدارس في تجويد نواتج التعلم واستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بحضور عدد من المشرفين التربويين.

وتابع العطوي اليوم خلال زياراته الافتراضية لعدد من مدارس التعليم الابتدائية للبنين بالمحافظة، تنفيذ برنامج تعزيز المهارات القرائية والكتابية التي تنفذها إدارة التعليم ضمن مشروع وزارة التعليم لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وتجويد المهارات القرائية والكتابية.

وأكد الدور المحوري للمعلمين والمعلمات في تفعيل التطبيقات القرائية واللغوية في حصص الفهم القرائي وتحديد أبرز الأخطاء الكتابية الشائعة ومظاهر الضعف القرائي لدى الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة ودعم المهارات القرائية والكتابية التي تركز على تعزيز الفهم القرائي لديهم.

وأشار "العطوي" إلى أهمية البرنامج في تجويد الممارسات القرائية والكتابية لدى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال التعليم التكاملي بين المواد الدراسية لتحقيق الفهم القرائي ومهارة الخط العربي وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية.

يذكر أن تعليم ينبع شرع في تنفيذ البرنامج في جميع مدارس التعليم الابتدائية (بنين- بنات) في المحافظة والقطاعات التابعة لها، من خلال تخصيص حصة دراسية أسبوعية للفهم القرائي ضمن حصص اللغة العربية للصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي، وتخصيص خمس دقائق للصفوف الأولية والصفوف العليا من الحصة الدراسية، بمعدل أربع حصص دراسية يوميًّا لجميع المواد الدراسية، لتنفيذ نشاطات تعزز القراءة والإملاء والخط العربي، بالإضافة إلى تنفيذ قياس أسبوعي للفهم القرائي لطلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال نماذج اختبارية محاكية للاختبار الدولي PIRLS، ومتابعة ذلك من قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

شبكة عيون الإخبارية