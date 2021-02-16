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قال: لم أكن أركز على ذلك لكنه كان يدور في ذهني لأنه كان عليّ أن أكون هناك يوميًّا

قال الدكتور "أنتوني فاوتشي"، البالغ من العمر 80 عامًا، لموقع "أكسيوس": إنه كان يشعر بالقلق من إصابته هو شخصيًّا بفيروس "كوفيد-19" أثناء عمله داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن"، أوضح كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي "جو بايدن" قائلًا: أعتقد أنه يجب أن تكون غافلًا لعدم مراعاة حقيقة أنك إذا أصبت بالعدوى فإنك بالفعل ضمن فئة من الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

وأضاف: لم أكن أركز على ذلك؛ لكنه كان يدور في ذهني؛ إذ كان عليّ أن أذهب إلى البيت الأبيض يوميًّا، عندما كان البيت الأبيض نوعًا ما موقعًا لتفشي الفيروس؛ وهو ما جعلني متوترًا بعض الشيء.