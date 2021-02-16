"سفرك وشغلك عندي".. ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي العمل بالخارج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عامل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، وآخر، بتعرضهما للنصب والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها.

بتكثيف تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.