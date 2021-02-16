أخبار عاجلة

إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية -
محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس" -
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة -
​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50% -
غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"سفرك وشغلك عندي".. ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي العمل بالخارج

Print
"سفرك وشغلك عندي".. ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي العمل بالخارج "سفرك وشغلك عندي".. ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي العمل بالخارج

مصراوي Masrawy

12:07 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عامل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، وآخر، بتعرضهما للنصب والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها.

بتكثيف تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية