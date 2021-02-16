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الرئيس يفتتح 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس

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الرئيس السيسي يفتتح 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس الرئيس يفتتح 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس

مصراوي Masrawy

12:15 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

افتتح الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، عددا من المستشفيات عبر الفيديو كونفرانس بمحافظات الجمهورية.

وجاء المستشفيات على النحو التالي:

ـ افتتاح مشروع العجمي المركزي بالإسكندرية.

ـ مستشفى أبو تيح المركزي بأسيوط.

ـ افتتاح مستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ.

ـ افتتاح مستشفى إسنا التخصصي بالأقصر.

ـ افتتاح مستشفى المجمع القومي للأمصال واللقاحات بأسيوط.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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