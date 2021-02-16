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النواب يوافق نهائيا على لائحة مجلس الشيوخ

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النواب يوافق نهائيا على لائحة مجلس الشيوخ النواب يوافق نهائيا على لائحة مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

12:12 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- نشات علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك في مجموع مواده أمس.

وقد أنهى مجلس النواب الجدل حول مادة إعفاء المكافأت من الضرائب بإلغاء هذا النص إعمالا بمبدأ المساوة، وأكد أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغي هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار النائب رئيس مجلس الشيوخ قبل سفره وذلك وقائع سابقة حدثت بمشاركة نواب لمؤتمرات ضد .

وقد افق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات اعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

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