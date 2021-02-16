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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد جمعة:

حكت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قصة وفاة الممرض الراحل السيد المحسناوي، رئيس قسم التمريض السابق بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، والذي توفي أواخر أبريل من العام الماضي.

وقالت وزيرة الصحة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات بقطاع الصحة، اليوم الثلاثاء: "رأيت السيد في النجيلة حين كان رئيسًا للتمريض، وهو شاب من المحلة الكبرى، حينما وصلت إلى هناك يوم 31 يناير وتحدثت معه أننا نفكر في تحويل النجيلة لتصبح أول مستشفى عزل في مصر".

وأضافت: "اتكلمت معاه وقلت بنفكر في ايه، وقلتله يا سيد أنا قلقانة وقالي متقلقيش".

وتابعت الوزيرة: "سيد فقد حياته عندما حاول إنقاذ أول حالة وفاة في النجيلة وكان يجري لها إنعاش قلبي رئوي ولم يتخذ الإجراءات الاحترازية الكافية لأنه كان همه إنقاذ المصابة وفقد حياته وأصيب بالكورونا وتوفي في النجيلة بعدها بأيام".

وكان مصراوي قد نشر قصة "المحسناوي" ضمن الملف الذي أعده بعنوان "أيام كورونا في النجيلة.. قصة أول مستشفى عزل بالشرق الأوسط" عبر "بودكاست" خاص لزوجته التي تكشف تفاصيل رحلته مع كورونا من البداية إلى النهاية.. للاطلاع اضغط هنا

ولقراءة ملف "أبطال زمن الوباء".. اضغط هنا