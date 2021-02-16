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إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية
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السبت 20 فبراير 2021 11:05 مساءً
محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس"
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السبت 20 فبراير 2021 11:05 مساءً
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة
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السبت 20 فبراير 2021 11:05 مساءً
قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%
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السبت 20 فبراير 2021 11:05 مساءً
غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا"
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة
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السبت 20 فبراير 2021 10:33 مساءً
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مناورات لمكافحة الإرهاب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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