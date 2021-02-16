أخبار عاجلة

إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية -
محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس" -
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة -
​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50% -
غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

توقف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر في المملكة

Print
السعودية توقف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر في المملكة توقف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر في المملكة

مصراوي Masrawy

12:01 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الرياض- (بي بي سي):

أعلن وزير المالية السعودي أن عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة، وليس في المملكة.

وقال محمد الجدعان إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الدولية على فتح مقار دائمة لها في المملكة، مما يضمن خلق وظائف جديدة ورفع الكفاءة.

وتعد أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي أيضا أكبر في المنطقة، وبالرغم من ذلك فإن خمسة في المئة فقط من الشركات الأجنبية في المنطقة تختار المملكة لتكون المقر الإقليمي لها.

إذ يختار معظم الشركات إنشاء مكاتب إقليمية في دولة الإمارات المجاورة التي تتمتع ببيئة عمل أفضل.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار في غضون ثلاث سنوات، ابتداء من أول يناير 2024.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

شبكة عيون الإخبارية