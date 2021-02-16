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"إيبولا" يعاود الظهور في أفريقيا ويقتل 5 أفراد

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"إيبولا" يعاود الظهور في أفريقيا ويقتل 5 أفراد "إيبولا" يعاود الظهور في أفريقيا ويقتل 5 أفراد

مصراوي Masrawy

11:59 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كوناكري- (بي بي سي):

تقول وكالة الصحة في غينيا إن شخصا خامسا توفي بسبب مرض الإيبولا، على الرغم من أن سبب وفاة أربع حالات سابقة لم يتأكد بعد بشكل قاطع.

وسجلت إصابة 12 شخصا ظهرت أعراض المرض على بعضهم، بينما تأكدت إصابة الآخرين.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد سجلت في بداية الشهر الحالي أربع حالات إصابة بفيروس إيبولا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حملة التطعيم ضد الإيبولا انطلقت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تفشي المرض.

وبدأ مجددا تفشي فيروس إيبولا في 2018. وأودى بحياة 2287 شخصا.

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