أخبار عاجلة

إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية -
محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس" -
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة -
​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50% -
غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: استكمال محاكمة نافالني في "الإساءة لأحد المحاربين القدامى"

Print
روسيا: استكمال محاكمة نافالني في "الإساءة لأحد المحاربين القدامى" : استكمال محاكمة نافالني في "الإساءة لأحد المحاربين القدامى"

مصراوي Masrawy

11:41 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

موسكو- (د ب ا):

يُتوقع أن يصدر حكم اليوم الثلاثاء في قضية اتهام المعارض الروسي- أليكسي نافالني بإهانة أحد المحاربين القدامي في الحرب العالمية الثانية، الذي ظهر في مقطع مصور يشيد بالتغيير الدستوري الذي يقول البعض إنه عزز من السلطات الرئاسية.

وهذه ثالث جلسة في هذه القضية. وكان المحللون توقعوا صدور حكم الأسبوع الماضي.

ووصل نافالني المحكمة في ظل تشديدات أمنية، ولكن بدا أن روحه المعنوية جيدة، بحسب ما قاله صحفيون في المحكمة.

وتتركز القضية على مقطع بثته وسائل الاعلام العام الماضي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص، بينهم المدعى، يشيدون بتعديلات الدستور، التي تشمل الكثير من المميزات بالنسبة للروس، ولكنها أيضا تشمل تعديلا يتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين تمديد فترة بقائه في السلطة.

وجرى اتهام نافالني عقب أن كتب تغريدة تعليقا على مقطع الفيديو، وصف فيه من ظهروا بمقطع الفيديو " بالخونة".

وقال المدعى إنه شعر بالإهانة من تعليقات نافالني مما أدى لتدهور صحته، ودفعه لتوجيه اتهامات بالإساءة له.

ونفى نافالني الاتهامات، وقال إن القضية ذات دافع سياسي. وقال إن المدعي (94 عاما) ليس لديه القدرة على متابعة المحاكمة، وأنه مجرد" دمية" في المحاكمة.

وفي حال إدانته، قد يواجه نافالني عقوبة دفع غرامة أو العمل القسري أو السجن.

وقال نافالني إنه ربما يكون قد تم تعيين القاضية لأنها " القاضية صاحبة أقل ضمير في العالم".

وأضاف" نحن على وشك بداية قضية جنائية جديدة"، قائلا" إذا كنتم تعتقدوا أن هناك أمرا مسيئا، أخبروني ما هي التهمة".

وكانت القاضية قد رفضت في البداية طلب الادعاء.

وكان قد حكم على نافالني بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف في قضية منفصلة لاتهامه بخرق شروط الافراج عنه بكفالة لإدانته بالتزوير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو)

مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية