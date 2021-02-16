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لمنع تفشي إيبولا.. كوريا الجنوبية تشدد الإجراءات ضد الوافدين من الخارج

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لمنع تفشي إيبولا.. كوريا الجنوبية تشدد الإجراءات ضد الوافدين من الخارج لمنع تفشي إيبولا.. كوريا الجنوبية تشدد الإجراءات ضد الوافدين من الخارج

مصراوي Masrawy

11:39 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

سول- أ ش أ:

تعتزم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، تشكيل فريق استجابة لفيروس إيبولا، وتشديد الإجراءات ضد الوافدين من الخارج، بعد أن تم التأكد رسميا بتفشي الفيروس في غينيا وبلدان أفريقية أخرى.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- على موقعها الإلكتروني- أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تخطط أيضا لإدارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا ضمن قائمة المناطق المطلوبة للحجر الصحي وتشديد الإرشادات الوقائية للمغادرين بالتعاون مع وزارة الخارجية.

يُشار إلى أنه تم تأكيد إصابة 4 أشخاص بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 7 إلى 15 فبراير الجاري من بينهم توفي اثنان، وفي غينيا، تم تأكيد إصابة 3 أشخاص بالفيروس قبل أن يتوفوا جميعهم، وفي يوم أمس الأول، أعلنت غينيا عن انتشار فيروس إيبولا رسميا.

وأكدت الكورية في هذا الشأن، أنها تخطط لمراقبة الدول التي ينتشر فيها إيبولا وتشديد الإجراءات ضد الوافدين من الخارج وتقديم المعلومات حول المؤسسات الطبية من خلال تشكيل فريق استجابة للفيروس، مشيرة إلى أنها تؤمن علاجا طبيا لأعراضه.

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مصراوي Masrawy

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