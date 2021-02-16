تايلاند: مجهولون يطلقون قنابل يدوية على موقع مشاة البحرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بانكوك- أ ش أ:

أطلقت قنبلتان يدويتان على موقع أمامي للسرية البحرية العاشرة التابعة للبحرية في منطقة ماي كاين التايلاندية، الثلاثاء، لكن الانفجارات لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن أفراد من الوحدة والحراس في الموقع قولهم للشرطة إنهم سمعوا دوي انفجارين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووصل صباح اليوم فريق إبطال مفعول المتفجرات؛ لتفتيش المنطقة، حيث وجدوا حفرتين صغيرتين بين بعض أشجار جوز الهند على بعد حوالي 100 متر، معتقدين أن قنبلتين يدويتين أطلقتا من قاذفة استهدفت الموقع، لكنهما بعيدان عن الهدف المقصود.