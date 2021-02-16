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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم البلازما

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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم البلازما بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم البلازما

مصراوي Masrawy

11:39 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، مناقشة عدد من التقارير وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأكد تقرير اللجنة، أن التطور الهائل في العلم الحديث أفرز ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها لأنها هي قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي وأيضا تعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيقها.

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