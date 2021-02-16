وزيرة الصحة: فحص 70 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس "سي"

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إقامة مؤسسات علاجية جديدة على أعلى مستوى، لافتة إلى أن المشروع القومي لتصنيع البلازما سينقل مصر نقلة كبرى بين الدول الكبرى.

وأكدت الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن الوزارة فحصت نحو 70 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سي.

وأضافت أن محافظة السويس ستشهد أكبر مجمع طبي في شمال مصر وشرقها في الفترة المقبلة، كما سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها قريبا، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، سيؤهل الريف المصرى لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 100% لخدمة الأهالى.

وأشادت زايد، بمشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية سوف يساهم في انتقال مصر من التأمين الصحي الشامل إلى التغطية الصحية الشاملة، التي تعتبر أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة تطوير القرى المصرية سوف يشمل تطوير جميع المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية في القرى.

وكان وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.