أخبار عاجلة

إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية -
محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس" -
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة -
​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50% -
غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة: فحص 70 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس "سي"

Print
وزيرة الصحة: فحص 70 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس "سي" وزيرة الصحة: فحص 70 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس "سي"

مصراوي Masrawy

11:37 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إقامة مؤسسات علاجية جديدة على أعلى مستوى، لافتة إلى أن المشروع القومي لتصنيع البلازما سينقل نقلة كبرى بين الدول الكبرى.

وأكدت الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن الوزارة فحصت نحو 70 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سي.

وأضافت أن محافظة السويس ستشهد أكبر مجمع طبي في شمال مصر وشرقها في الفترة المقبلة، كما سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها قريبا، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، سيؤهل الريف المصرى لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 100% لخدمة الأهالى.

وأشادت زايد، بمشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح ، لافتة إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية سوف يساهم في انتقال مصر من التأمين الصحي الشامل إلى التغطية الصحية الشاملة، التي تعتبر أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة تطوير القرى المصرية سوف يشمل تطوير جميع المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية في القرى.

وكان وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية