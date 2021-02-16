وزيرة الصحة: تطوير منظومة الإسعاف بقيمة 846 مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن قيمة تكلفة تطوير منظومة الإسعاف بلغت 846 مليون جنيه، موضحة أن إجمالي تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بلغت 6 مليارات جنيه.

وقالت الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، تم إنشاؤه على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 130 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستناشد المواطنين للتبرع بالبلازما لإنقاذ حياة المواطنين، بالتزامن مع تأهيل 8 مراكز لتجميع مشتقات البلازما.

وكان وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.