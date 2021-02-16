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: "مش هنحس بتحسن غير لما ينخفض النمو السكاني إلى 400 ألف سنويا"

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السيسي: "مش هنحس بتحسن غير لما ينخفض النمو السكاني إلى 400 ألف سنويا" : "مش هنحس بتحسن غير لما ينخفض النمو السكاني إلى 400 ألف سنويا"

مصراوي Masrawy

11:33 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح إن هناك مليون متقزم و2 مليون يعانون من مرض (أنيميا)

وأضاف السيسي: الهدف من تعليقي إني أشاور للإعلام والناس على القضايا اللي نتكلم فيها وتشكيل وعي، وإن ننتبه لتغذية الأطفال، مش مهم يأكل كتير، المهم يتغذى، الرياضة جزء مهم.

وتابع: كمان بسأل، بالنسبة لموضوع تطوير القرى، لما نعمل صرف صحفي ونعالج وندخل القرى، مش ده هيأثر على الصحة والقطاع بشكل عام، مشروع قومي في 3 سنين، ونتمنى يخلص في التوقيت ده، هتقولي مش عاملين حسابكم في الوقت، لأ، عملنا حسابنا في التمويل، وده كان المشكلة.

وأوضح السيسي، خلال افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية: لما الشعب المصري يسمعني بقوله، إحنا جادين في حل مشكلاتنا مش عشان إشادة أو تصنيف، رغم إن ده مهم، لكن عشان ده دورنا، من فضلكم، ما لم ينخفض النمو السكاني إلى 400 ألف في السنة، لن نشعر بشيء، الدكتورة والوزيرة بتقول الدولة بتصرف، الشعب هو اللي بيصرف، إحنا بنعاني في المجهود، لكن انت اللي بتعاني مع ابنك وفي تحدياتك، ده سبب عدم تقدم الدول، أنا مش بدافع عن ، موضوع النمو مهم ومن فضلكم ساعدونا فيه، وأهلنا في الريف والحضر، صدقني أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا، سمعت كلام يقولك اعمل قوانين تحد، والكلام طلع في الإعلام، وقلت مش كل الأمور بتتعمل بحدة، لكن إحنا هنوفر خدمات الموضوع بدون تكاليف، والمهم الإرادة عند الشباب".

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مصراوي Masrawy

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