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وزيرة الصحة تكشف عدد تحاليل "PCR" كورونا منذ بداية الجائحة

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وزيرة الصحة تكشف عدد تحاليل "PCR" كورونا منذ بداية الجائحة وزيرة الصحة تكشف عدد تحاليل "PCR" كورونا منذ بداية الجائحة

مصراوي Masrawy

11:33 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء قرابة 10 ملايين تحليل "PCR" لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقالت "زايد" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح ، مجمع الإسماعيلية، وعدد من الافتتاحات بقطاع الصحة، إن مصر واليابان انتهجتا نفس الأسلوب في التعامل مع كورونا، عبر سياسة الإغلاق الجزئي لبعض القطاعات، وإجراء الاختبارات المستهدفة.

وأوضحت أن ذروة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي، وأصدرنا وقت إجراءات للتعايش مع .

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