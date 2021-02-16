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: الهدف من المعارضة تحسين حياة الناس.. ونقبل النقد بشرط

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السيسي: الهدف من المعارضة تحسين حياة الناس.. ونقبل النقد بشرط : الهدف من المعارضة تحسين حياة الناس.. ونقبل النقد بشرط

مصراوي Masrawy

11:32 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فيه مجال حقوق الإنسان يتم النظر إلى الحقوق السياسية فقط.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مجمع طبي في الإسماعيلية: فيه مجال حقوق الإنسان، بننتبه للمسار السياسي فقط، وأنا مع إن من حق الناس تعترض.

وتابع: الهدف من التعبير عن الرأي، هو تحسين أحوال الناس وحياتهم، مش المعارضة للمعارضة، بتتكلم عشان تقولك خلي بالكم بصوا هنا، بنقبل الأمر ده، بس بشرط، يبقى فاهم هو بيقول إيه، لإن لو الدولة جادة في مواجهة تحدياتها، هيخفف العبء على الرأي والمعارضة.​

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