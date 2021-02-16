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"ليه ربنا موفقنا في مواجهة كورونا؟".. يكشف الأسباب

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"ليه ربنا موفقنا في مواجهة كورونا؟".. السيسي يكشف الأسباب "ليه ربنا موفقنا في مواجهة كورونا؟".. يكشف الأسباب

مصراوي Masrawy

11:26 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح ، التحية لكل الأطقم الطبية التي شاركت في مواجهة ، خلال الفترة الماضية.

وقال السيسي: بشكر الناس اللي حمتنا، سواء رحلوا وضحوا بحياتهم، أو ما زالوا في أماكن عملهم.

وأضاف: لدينا قواعد بيانات لنحو 70 مليون مصري نتيجة مبادرات الصحة التي أطلقناها، صحيح عالجنا 2.2 مليون، وشكلنا ثقافة انتباه من الإصابة من فيروس سي، وقولنا نكمل للأطفال حتى المرحلة الإعدادية، عشان ننهي هذا المرض من بلادنا، من خلال الفحص المستمر، مستعد أعيد الـ70 مليون تاني، التكلفة ممكن تبقى كتير، بس خلوا بالكم لما نعالج أكثر من 2 مليون شخص مصاب، يا ترى كام في المائة لو كان مصاب وقت الجائحة، نقول 10 %، يعني 200 ألف، كانت هتبقى مشكلة.

وأوضح السيسي: كتير من الناس بتسأل ليه ربنا موفقها في مواجهة كورونا، الناس لازم تعرف الشغل اللي اتعمل، بحاول أشاور للناس، بصوا للكلام كويس وشوفوا حلينا إزاي، قضينا على قوائم انتظار وصلت لـ700 ألف، تصوروا مثلا أي نسبة من الناس دي، يعني ممكن 10 % يعني 70 ألف ممكن يتعرض للإصابة.

وتابع السيسي: لما طرحنا مبادرات، بنكون شايفين، ولسه شايفين، وبالنسبة للتأمين الصحي، نحاول نخلصه خلال 10 سنين مش 15 سنة زي ما هو مخطط له.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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