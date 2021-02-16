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إحالة 4 متهمين للجنايات لاتهامهم بقتل خفير وابن شقيقه بالمقطم

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إحالة 4 متهمين للجنايات لاتهامهم بقتل خفير وابن شقيقه بالمقطم إحالة 4 متهمين للجنايات لاتهامهم بقتل خفير وابن شقيقه بالمقطم

مصراوي Masrawy

11:40 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، 4 متهمين بينهم اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل خفير وابن شقيقه بأعيرة نارية بسبب خلافات على أعمال الحراسة.

كان بلاغ ورد للمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، يفيد بوجود شخصين متوفيين إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم، ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بسرعة الانتقال والفحص، وتبين أنهما مسجل خطر "فرض سيطرة" وعاطل مصابان بأعيرة نارية، وعثر بجوارهما على (بندقية آلية وحقيبة جلدية بداخلها عدد 86 طلقة لذات العيار- سلاح أبيض "سكين").

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، تم ضبط أحدهم بالقاهرة، وآخر تم ضبطه بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين "هاربان" لوجود خلافات على أعمال الحراسة، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (سلاح ناري - بندقية آلية وعدد 4 طلقات لذات العيار - والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان اخفائها بالمنطقة الجبلية الكائنة بمحل البلاغ)، كما أرشدا عن سيارتين تم استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة للتحقيق.

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