إسرائيل تستعد لتخفيف مزيد من تدابير الإغلاق.. ومزايا للمُلقحين ضد كورونا

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مصراوي Masrawy

تل أبيب- (د ب أ):

تستعد إسرائيل لتخفيف المزيد من تدابير إغلاقها الثالث، حيث ستفتح تدريجيا اعتبارا من الأحد القادم مراكز التسوق والترفيه، وذلك بمزايا خاصة للملقحين ضد فيروس كورونا والذين تعافوا من الإصابة به.

ووافقت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا الليلة الماضية على خطة لرفع القيود تدريجيا، بعد الإغلاق الثالث على مستوى البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك إنه "تمت الموافقة على الخطة من حيث المبدأ، وستتم الموافقة على اللوائح التنفيذية بمجرد الانتهاء من العمل عليها".

كما سيتم السماح باستقبال طلاب المزيد من الصفوف الدراسية اعتبارا من الأحد، تماشيا مع نظام بألوان إشارات المرور يصنف المدن بالأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر وفقا لمعدلات تفشي الإصابة بفيروس كورونا بها.

وسيتمكن طلاب الصفوف الخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر في المدن الخضراء والصفراء من الذهاب للمدارس، وكذلك في المدن البرتقالية التي تم تلقيح 70% من سكانها. وسينضم هؤلاء الطلاب إلى التلاميذ الأصغر سنا الذين عادوا بالفعل إلى الدراسة وكذلك رياض الأطفال.

وسيتم افتتاح مراكز التسوق والأسواق والمتاجر على الشوارع الرئيسية والمتاحف والمكتبات والمعابد اليهودية يوم الأحد، وفقا للوائح صارمة لمنع انتشار الفيروس.

وسيحصل من تلقوا جرعتي اللقاح على شهادة خاصة بعد أسبوع، وستسمح لهم بدخول مرافق إضافية، إلى جانب من تعافوا من الإصابة.

وسيكونون قادرين على الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية وغرف اللياقة البدنية وحمامات السباحة وحضور الفعاليات الثقافية والرياضية والمعارض والذهاب للفنادق، إلا أن غرف الطعام في الفنادق ستظل مغلقة.