"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الصاروخي على أربيل

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"الحجرف" يعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي، بإطلاق عددٍ من الصواريخ على مدينة أربيل- شمالي العراق، الذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بأشكاله كافة.

من ناحيته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدينة أربيل بشمال العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عديد من الأشخاص.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن المجلس مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكّد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه جميع أشكاله وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.