أخبار عاجلة

غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

213 حكمًا قضائيًّا.. "أمانة جدة" تستعيد أكثر من نصف مليار ريال من المال العام

Print
213 حكمًا قضائيًّا.. "أمانة جدة" تستعيد أكثر من نصف مليار ريال من المال العام 213 حكمًا قضائيًّا.. "أمانة جدة" تستعيد أكثر من نصف مليار ريال من المال العام
شملت قطاعات البلديات الفرعية والتعمير والمشاريع والموارد البشرية والاستثمار

213 حكمًا قضائيًّا..

نجحت أمانة محافظة جدة عبر 213 حكمًا قضائيًّا خلال العام 2020م، في توفير مبالغ مالية بقيمة 543 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة في المرافعات والقضايا القانونية للمحافظة على الممتلكات والمال العام.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة خالد بن محمد شافعي، أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي شملت قطاعات (البلديات الفرعية، التعمير، المشاريع، الموارد البشرية، الاستثمار، الخدمات، بلديات المحافظات)؛ مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تفعيل برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية تستهدف الإدارات والبلديات الفرعية؛ بهدف صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.

وثمّن "شافعي" دعم الأمين المستمر لتعزيز المسار القانوني في الأمانة والجهود المبذولة من فريق العمل في إدارة المرافعات والقضايا، نظير ما تم تحقيقه من إنجاز؛ مؤكدًا مواصلة العمل للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل مستحقات الأمانة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

شبكة عيون الإخبارية