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تحذير من "هبات الـ 85".. أجواء المملكة تواعد "الصفر" و"الكتل الباردة"!

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تحذير من "هبات الـ 85".. أجواء المملكة تواعد "الصفر" و"الكتل الباردة"! تحذير من "هبات الـ 85".. أجواء المملكة تواعد "الصفر" و"الكتل الباردة"!
حالة تضم الجوف والشمالية وحائل والقصيم وصولاً للعاصمة بشكل أضعف

تحذير من

حذّرت التوقعات الجوية من احتمالية تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة، غداً الأربعاء، برياح قوية وموجات غبارية واسعة، مُترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكلٍ كبير، تصل إلى الصفر المئوي ليلاً في شمال المملكة.

في التفاصيل، بحسب موقع طقس العرب، يتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية ، بمنخفض جوي يومَي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 85 كم/ساعة، وهذه الرياح تعد كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الجوية كُلاً من: الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم، وصولاً حتى العاصمة الرياض، لكن بشكل أضعف، إضافة إلى أجزاءٍ واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطراباً في البحر وارتفاعاً للأمواج، إضافة إلى الأجواء المغبرة بشكل عام.

وحذّرت التوقعات من خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 85 كم/ساعة، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة؛ ما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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