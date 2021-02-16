أخبار عاجلة

غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمطار وثلوج تؤثر بالمناطق الـ 13.. "المدني" تتفاعل مع "الأرصاد": مخاطر تستوجب الحذر

Print
أمطار وثلوج تؤثر بالمناطق الـ 13.. "المدني" تتفاعل مع "الأرصاد": مخاطر تستوجب الحذر أمطار وثلوج تؤثر بالمناطق الـ 13.. "المدني" تتفاعل مع "الأرصاد": مخاطر تستوجب الحذر
هطولات رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البَرَد ورياح نشطة السرعة وسيول

أمطار وثلوج تؤثر بالمناطق الـ 13..

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ، على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق "تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل ومكة المكرّمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران"، بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها؛ قد تصحبها زخاتٌ من البَرَد ورياحٌ نشطة السرعة، ويُحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، كما تتهيأ الفرصة -بإذن الله تعالى- لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأهابت المديرية العامة، بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.الدفاع المدني أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

شبكة عيون الإخبارية