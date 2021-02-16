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فعلياً.. بدء التطعيم ضد "كورونا" بمكة و4 مراكز تتهيأ بالمرحلة الثانية

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يُجرى وفقاً للتسجيل بـ"صحتي".. والجاهزية ضمن خطة وطنية للوزارة

فعلياً.. بدء التطعيم ضد

بدأ مركز لقاحات كورونا بمكة المكرّمة، الذي يتخذ من جامعة أم القرى مقراً له، بشكل فعلي، بالتطعيم ضد المستجد.

وبحسب المعلومات، فإن المركز بدأ بشكل فعلي بإعطاء تطعيمات لقاحات فيروس كورونا، وفقاً للتسجيل في تطبيق "صحتي".

وأظهرت صور حديثة لمركز لقاحات كورونا بمكة المكرّمة؛ جاهزية مركز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدّسة، الذي تحتضنه جامعة أم القرى لتوفير اللقاح لأهالي مكة المكرّمة؛ حيث يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وعلمت "سبق"، أن "الصحة" تنوي توفير لقاحات كورونا في المرحلة الثانية في أربعة مراكز صحية بالعاصمة المقدّسة، وذلك للتوسع في مراكز اللقاحات لتعم شريحة كبيرة من السكان.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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