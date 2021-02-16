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مجلس الدولة ينشئ نظامًا رقميًا لتلقي طلبات تعيين المندوبين المساعدين

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مجلس الدولة ينشئ نظامًا رقميًا لتلقي طلبات تعيين المندوبين المساعدين مجلس الدولة ينشئ نظامًا رقميًا لتلقي طلبات تعيين المندوبين المساعدين

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:
استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، لمتابعة أوجه التعاون بين الأكاديمية والمجلس، طبقًا للبروتوكول الموقع بين الطرفين الذي تقدم من خلاله الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدعم الفني لمشروعات التحديث الرقمية لنظم التقاضي عن بعد في محاكم مجلس الدولة المختلفة.

حضر اللقاء المستشار طه محمد عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعبدالسلام حمدي المستشار القانوني للأكاديمية، وسارة السعدني استشاري تكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، أن النظام الجديد يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك؛ طبقًا للإعلان دون التردد على المكاتب أو الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة، ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة المستجد، حرصًا على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المدة المحددة لذلك.

وأهدى الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مجلس الدولة البرنامج الرقمي لنظام طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيًا نحو النظام الرقمي.

وأكد المستشار طه كرسوع، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، توجه بالشكر لفريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري، وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية والوفد المرافق معه، على ما قدمته الأكاديمية والفريق الاستشاري والدعم الفني والتكنولوجي للمجلس لتمكينه من تقديم خدماته وتلقي طلبات التعيين للدفعات الجديدة.

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