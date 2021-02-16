حاول الانتحار من أعلى كوبري عباس.. النيابة تحفظ التحقيقات بواقعة إلقاء شاب نفسه في النيل

مصراوي Masrawy
11:09 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
كتب- محمود الشوبجي:
قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حفظ التحقيقات في واقعة محاولة شاب الانتحار بإلقاء نفسه في النيل، وبسؤال الشاب خلال تحقيقات النيابة، أكد أنه يمر بأزمة نفسية منذ فترة، نتيجة خلافات عائلية، بسبب رغبة أهله في زواجه دون رغبته.
وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس.
وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى "ج. ع. ش"، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.