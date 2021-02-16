أخبار عاجلة

غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حكم نهائي بتعويض شاب مصاب بـ "فيروس سي" 20 ألف جنيه وعلاجه على نفقة الدولة

Print
حكم نهائي بتعويض شاب مصاب بـ "فيروس سي" 20 ألف جنيه وعلاجه على نفقة الدولة حكم نهائي بتعويض شاب مصاب بـ "فيروس سي" 20 ألف جنيه وعلاجه على نفقة الدولة

مصراوي Masrawy

10:57 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب-محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن رقم 78938 لسنة 62 ق عليا المقام من وزارة الصحة، ضد الشاب (م. ف. ا) المصاب بفيروس سي.

وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2141 لسنة 11 ق بجلسة 30 مايو 2016، بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر الشاب المريض بفيروس سي في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28 مايو 2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروس سي مزمن، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم وعلاجه مدى الحياة حتى تمام الشفاء.

كما ألزمت وزير الصحة بأن يؤدي للمدعي تعويضًا مقداره ٢٠ ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاج الشاب على نفقة الدولة لمدة ٤ سنوات من عام 2012 حتى 2016، وألزمت وزير الصحة المصروفات.

وأقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، مبدأ جديداً لمرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانًا حق دستوري، وأن الدولة ملزمة بتعويضهم عند الامتناع عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقًا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج : (أ) مرضى الأورام الخبيثة (ب) مرضى القلب (ج) مرضى الفشل الكلوي (د) مرضى الفيروسات الكبدية.

وقالت المحكمة في حيثياتها أنها سبق وأصدرت حكمها الأول بجلسة 28 مايو 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 بعلاج الشاب المصاب بفيروس سي على نفقة الدولة، والثابت بالأوراق أن الشاب كان يعاني من مرض التهاب كبدي فيروس سي مزمن، وأن إصابته بهذا المرض كانت بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة في مستشفى رشيد العام، ويوصى له - حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة - بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوع تحت الملاحظة الطبية، وفي حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوع.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها الثاني الصادر بجلسة 30 مايو 2016 الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم الثلاثاء، ورفضت طعن وزارة الصحة بإجماع الآراء أن الأوراق أجدبت عن أن وزارة الصحة قامت بمنح المدعي ثمة علاج لفيروس سي منذ عام 2012 حتى عام 2016 بالمخالفة للحكم السابق الذي يقضى بعلاجه على نفقة الدولة، مما يمثل ركن الخطأ لوزارة الصحة، في عدم احترام حجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التي أوجبت على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التي تصدر باسم الشعب، وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل في إصابة الشاب بأعباء نفسية نالت من كيانه النفسي وتغولت على إحساسه الذاتي بأن المرض ينهش كبده كل يوم في ظل عدم مقدرته على العلاج.

ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ وزارة الصحة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28 مايو 2012 حتى 30 مايو 2016، ويتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر، ومن ثم تتكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب وزارة الصحة، ويتعين الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشاب المصاب بفيروس سي تعويضا مقداره ٢٠ ألف جنيه، جبراً له عن تلك الأضرار التي حاقت به، فضلاً عن إلزام الوزارة كذلك بعلاجه على نفقة الدولة مدى الحياة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية