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وزيرة الصحة: القضاء على قوائم الانتظار وإطلاق مشروع تجميع مشتقات البلازما

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وزيرة الصحة: القضاء على قوائم الانتظار وإطلاق مشروع تجميع مشتقات البلازما وزيرة الصحة: القضاء على قوائم الانتظار وإطلاق مشروع تجميع مشتقات البلازما

مصراوي Masrawy

11:00 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن تكلفة البنية الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية تتجاوز 10 مليارات جنيه.

وقالت الوزيرة، خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح ، إنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس قريبا بتكلفة ٣ مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه تم القضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن إطلاق مشروع تجميع مشتقات البلازما.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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