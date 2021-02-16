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وزيرة الصحة: تكلفة منظومة التأمين الصحي ببورسعيد تفوق 3 مليارات جنيه

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وزيرة الصحة: تكلفة منظومة التأمين الصحي ببورسعيد تفوق 3 مليارات جنيه وزيرة الصحة: تكلفة منظومة التأمين الصحي ببورسعيد تفوق 3 مليارات جنيه

مصراوي Masrawy

10:54 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عدد من الجهود التي قدمتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، منها التأمين الصحي، وقوائم الانتظار.

وأوضحت زايد، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح ، مجمع الاسماعيلية، كيف تمت حوكمة النظام الصحي في ، حيث أن منظومة التأمين الصحي ببورسعيد تضاهي أعلى الخدمات الطبية.

وأشارت إلى أن تكلفة البنية الأساسية لمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد تفوق الـ 3 مليارات جنيه، موضحة أن مشروع تطوير الريف المصري سيؤهل محافظات مصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وقالت وزير الصحة، إن مبادرات منظومة الرعاية الصحية دعمت قدرة الدولة على مواجهة جائحة كورونا.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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