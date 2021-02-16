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تدين الهجمات الصاروخية على أربيل العراقية

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مصر تدين الهجمات الصاروخية على أربيل العراقية تدين الهجمات الصاروخية على أربيل العراقية

مصراوي Masrawy

10:51 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

القاهرة- أ ش أ:

أدانت ، الثلاثاء، الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء الاثنين، وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

وأكدت على دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ معربة عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.

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