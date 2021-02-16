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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً من الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من الصباح مع نشاط للرياح على مستوى محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة مع أمطار متفرقة ببعض المدن والمراكز بالمحافظات.

ولفت التقرير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظات: كفرالشيخ ومطروح والإسكندرية، كما تم تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس في محافظة كفرالشيخ نظراً لارتفاع الأمواج.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية في المحافظات التي تتعرض لتقلبات الأحوال الجوية مع المراجعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة التي تم إقرارها مسبقا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، موضحاً أنه تم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات المياه أولا بأول.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة مراجعة بالوعات الأمطار في الشوارع بصفة مستمرة ومراجعة تمركز معدات وسيارات شفط المياه لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري والأماكن المتوقع تجمع المياه بها، مؤكدا على أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وقال الوزير، إن التقرير الوارد من غرفة العمليات أشار إلى استقرار الأحوال الجوية في المحافظات.

وكلف اللواء محمود شعراوي، الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة مطالباً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان حفاظاًعلى أمنهم وسلامتهم.

وأكد اللواء شعراوي، على ضرورة تواجد القيادات المحلية ميدانيا في الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه في حال سقوط الأمطار ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأضاف أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، وتتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم الواتس أب (01150606783)، و الصحفة الرسمية للمبادرة على فيسبوك: بعنوان (صوتك مسموع)، والخط الساخن (15330)، والبريد الإلكتروني info@mld.gov.eg