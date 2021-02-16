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عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان وتُعطّل حركة النقل

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عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان وتُعطّل حركة النقل عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان وتُعطّل حركة النقل

مصراوي Masrawy

10:54 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

طوكيو- (د ب أ):

ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال اليابان ومناطق ساحلية، الثلاثاء، مما أدى إلى تطاير أسطح المباني وغمر المياه للمنازل وتعطيل حركة النقل.

ذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" أن عاصفة ثلجية شديدة اجتاحت جزيرة هوكايدو الواقعة شمالي البلاد، وتسببت في غمر المياه للمنازل في جزء من الجزيرة.

وبلغت سرعة الرياح 162 كيلومترا في الساعة عند منطقة كيب إريمو في هوكايدو، و135 كيلومترا في الساعة بمدينة ساكاتا في مقاطعة ياماجاتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من "أقوى عاصفة ثلجية منذ سنوات"، والتي من الممكن أن ينتج عنها تساقط كثيف للثلوج في جزء من الجزيرة حتى يوم غد الأربعاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية سكان المنطقة قائلة: "يرجى عدم القيام بنزهات".

كما حذرت الهيئة من تساقط كثيف للثلوج ومن ارتفاع الأمواج ومن هبوب رياح قوية واضطراب حركة المرور في شمال شرق البلاد والمناطق المطلة على بحر اليابان.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 60 سنتيمترا في منطقة هوكوريكو والمنطقة الشمالية الشرقية. كما يتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج في هوكايدو إلى 50 سنتيمترا في غضون 24 ساعة حتى صباح الأربعاء.

وقد تم غلق نحو 600 مدرسة في هوكايدو، وإلغاء نحو 70 رحلة جوية وأكثر من 200 من خدمات القطارات في الجزيرة وفي شمال شرق اليابان، بحسب ما ذكرته صحيفة هوكايدو ووكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

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