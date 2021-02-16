أخبار عاجلة

غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء العراق يوجه بتشكل لجنة تحقيق مشتركة بشأن "هجوم أربيل"

Print
رئيس وزراء العراق يوجه بتشكل لجنة تحقيق مشتركة بشأن "هجوم أربيل" رئيس وزراء العراق يوجه بتشكل لجنة تحقيق مشتركة بشأن "هجوم أربيل"

مصراوي Masrawy

10:41 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

بغداد- (د ب أ):

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف المناطق المحيطة بمطار أربيل الدولي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة بإقليم كردستان العراق، لتحديد الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومحيطه مساء الاثنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأدان الرئيس العراقي برهم صالح القصف الصاروخي، واعتبره يمثل "تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر: "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى ومعركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".

ووصف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الهجوم في تغريدة بأنه "عمل إجرامي"، معتبرا أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن البلاد".

وأضاف الحلبوسي: "على الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن".

وكان متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش قال إن متعاقدا مدنيا لقي حتفه وأصيب خمسة متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي أمس في هجوم على أربيل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية