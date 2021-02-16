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وزيرة الصحة: خدمة التأمين الصحي ببورسعيد تضاهي أعلى الخدمات الطبية

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وزيرة الصحة: خدمة التأمين الصحي ببورسعيد تضاهي أعلى الخدمات الطبية وزيرة الصحة: خدمة التأمين الصحي ببورسعيد تضاهي أعلى الخدمات الطبية

مصراوي Masrawy

10:38 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن خدمة التأمين الصحى ببورسعيد تضاهى أعلى الخدمات الطبية، موضحة أن الدولة أقامت مؤسسات علاجية جديدة تمت على أسس عالمية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفيات بها أرقى الخدمات الطبية ومنها مستشفيات بالإسماعلية والأقصر، موضحة أنه لأول مرة تم إنشاء مركز ٣٠ يونيو للفشل الكلوى وعلاج أمراض الكلى وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال.

وأضافت وزيرة الصحة أنه تم تطوير المستشفيات بأعلى المعايير حيث تم تطوير ٢٣ وحدة صحية بتكلفة تجازوت ٣ مليارات جنيه.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح ، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، مُضيفًا أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوي الجمهورية.

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