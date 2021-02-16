وزيرة الصحة: التأمين الصحي سيشمل جميع المصريين من خلال آلية مميكنة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مجهودات الدولة فى القطاع الصحى.

وقالت وزيرة الصحة إن العالم مر بالكثير من الأحداث والتغيرات، موضحة أن إصلاح المنظومة الصحية يهدف إلى أن يشمل ١٠٠% من المواطنين.

وأشارت زايد إلى أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عام ٢٠١٦، مؤكدة أن المنظومة ستشمل جميع المصريين من خلال آلية مميكنة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، مُضيفًا أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوي الجمهورية.