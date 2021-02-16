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بث مباشر.. يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية

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بث مباشر.. السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية بث مباشر.. يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

10:14 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح الآن المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية؛ ضمن مشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام طوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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