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غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا"
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة
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السبت 20 فبراير 2021 10:33 مساءً
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ"
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
عاجل.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:37 صباحاً
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