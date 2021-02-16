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اختبرها.. 3 طرق تكشف جودة الكمامة للوقاية من كورونا

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اختبرها.. 3 طرق تكشف جودة الكمامة للوقاية من كورونا اختبرها.. 3 طرق تكشف جودة الكمامة للوقاية من كورونا
لأنها خط الدفاع الأول ضد الفيروس

اختبرها.. 3 طرق تكشف جودة الكمامة للوقاية من كورونا

يُعد ارتداء الكمامة خط الدفاع الأول ضد ، فهي تعمل كحاجز يمنع قطرات الجهاز التنفسي الدقيقة المحملة بالفيروسات لشخص مُعد من الوصول إلى الآخرين.

وحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، يمكن أن تقلل تغطية فمك وأنفك بكمامةٍ، خطرَ الإصابة بالعدوى بنسبة 50٪ بشرط أن تستخدم القناع المناسب.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن التقرير، أن هناك أنواعًا متعددة من الأقنعة المتوفرة في الوقت الحالي؛ ولكن لا يمكن للجميع الحماية من فيروس كورونا، والسؤال هو: كيف تعرف ما إذا كان قناعك يعمل؟ إنه سهل للغاية، وكل ما عليك فعله هو إجراء هذه الاختبارات الثلاثة البسيطة في المنزل؛ وفقًا للتقرير:

اختبار الضوء

يكفي اختبار الضوء البسيط لمعرفة ما إذا كانت الكمامة تستحق الاحتفاظ بها أم يجب عليك التخلص منها.. كشف جريجوري بولاند، مدير مجموعة أبحاث اللقاحات في "مايو كلينك" أن حمل الكمامة في الضوء يمكن أن يساعد في إظهار قدر كبير من الحماية التي يوفرها.

اختبار الشمعة

الاختبار الثاني هو إطفاء شمعة في الكمامة، إذا تمكنت من القيام بذلك بنجاح، فهذا يعني أن الكمامة ليست جيدة بما يكفي ولا يمكنها منع جزيئات الرذاذ، وستكون معرضًا لخطر الإصابة بالفيروس.

اختبار مقاومة

الاختبار الثالث هو اختبارٌ لتحديد ما إذا كانت الكمامة الخاصة بك مقاومة للماء أم لا، وهو اختبار مهم آخر؛ حيث ينتقل الفيروس من خلال قطرات الماء التي يتم طردها عندما يتحدث المصابون ويسعلون ويعطسون، إذا هبطت هذه القطرات على الكمامة الخاصة بك وإذا كان القماش يمكن أن يتشربها؛ فأنت معرض لخطر العدوى؛ لذا تَحقق مما إذا كان الكمامة تتشرب بالماء بسهولة أم لا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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