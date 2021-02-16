مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا وسط مخاوف "كورونا" ومزاعم الدوري السوبر

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البارسا يستعيد ذكرى الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان واليوفي ضيف ثقيل على بورتو

تُستأنف اليوم وغدًا بجانب الأسبوع المقبل، مباريات الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا دون حضور الجماهير، وسط إجراءات احترازية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وتتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب «كامب نو»؛ حيث القمة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا المهددة دائمًا بفيروس «كوفيد-19»، ويخيم عليها مشروع الدوري السوبر الأوروبي الخاص بكبار القارة العجوز.

وفي غياب الجماهير ستكون هناك بالتأكيد متعة مع القمة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان وصيف بطل النسخة الأخيرة والتي تعيد الأذهان إلى الريمونتادا الرائعة للفريق الكاتالوني أمام فريق العاصمة الفرنسية قبل أربعة أعوام، عندما حوّل خسارته برباعية نظيفة ذهابًا إلى فوز كاسح 6- 1 إيابًا.

ووفق "فرانس برس"، من المتوقع أن يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، في ملعب كامب نو، لكن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لمواطنه أنخل دي ماريا وزميله السابق في النادي الكاتالوني والحالي في سان جيرمان البرازيلي نيمار، بسبب الإصابة. ومع ذلك سيراهن الباريسيون على سرعة وتألق النجم الثالث كيليان مبابي.

وسيعود كريستيانو رونالدو الأربعاء إلى موطنه البرتغال ليواجه مع فريقه يوفنتوس الإيطالي أصحاب الضيافة بورتو. وفي اليوم ذاته، يستقبل إشبيلية الإسباني المنتشي بتسعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بوروسيا دورتموند الألماني الذي يعاني الأمرَّيْن محليًّا.

حتى ذلك الحين، يُمَنِّي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) النفسَ بألا تُفسد موجةُ «كوفيد-19» التي أصبحت أكثر تهديدًا بسبب الفيروس المتحور البريطاني والبرازيلي والجنوب إفريقي، الحفلَ المنشود.

واضطر الاتحاد القاري إلى تكييف شروط استئناف هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا مع قيود الحركة الصارمة الموضوعة في ألمانيا، البلد الممثل بأربع فِرَق في الدور ثمن النهائي.

واختار "ويفا" العاصمة المجرية بودابست مسرحًا لمباراتي الذهاب بين لايبزيج وضيفه ليفربول الإنجليزي المقررة الثلاثاء، وبوروسيا مونشنجلادباخ وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في 24 فبراير الحالي. كما تم نقل القمة بين أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي إلى العاصمة الرومانية بوخارست.

وقد تُثار تساؤلات في المستقبل عن رحلة بايرن ميونخ، حامل اللقب، مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، أو ريال مدريد الإسباني مع مضيفه أتالانتا برغامو الإيطالي.

على المدى المتوسط، وبعد الأزمة الصحية؛ فإن خطر انفصال الأندية الكبرى لتشكيل دوري خاص بها؛ هو ما يُقلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فزاعة كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة

عاد شبح الدوري السوبر إلى الظهور في الخريف من خلال الرئيس المستقيل لنادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، والذي أكد وجود مفاوضات سرية بهذا الخصوص.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، يمكن لهذا المشروع المربح المستوحى من الدوريات الرياضية في أمريكا الشمالية (دوري كرة السلة للمحترفين، ودوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، والدوري الأمريكي للهوكي) أن يجمع حوالى عشرين فريقًا من البطولات الكبرى، مع أدوار إقصائية في نهاية الموسم، ويضم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد من بين المروجين لها. ويبدو أن تأييد الأندية الألمانية القانونية أمر مشكوك فيه، كما هو الحال مع باريس سان جيرمان أو يوفنتوس.

وتولى الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي زمام المبادرة في نهاية الشهر الماضي من خلال التهديد بمنع أي لاعب يشارك في الدوري السوبر الأوروبي من المنافسات الخاصة بهما.

في الوقت نفسه، سرّع الاتحاد الأوروبي العمل على الصيغة الجديدة لمسابقة دوري الأبطال في نسخة 2024؛ حيث أكدت مصادر متطابقة، أنه سيتم رفع عدد الفِرَق المشاركة من 32 إلى 36 فريقًا مع إلغاء دور المجموعات بنظامه الحالي، وتنظيم بطولة مصغرة يلتقي فيها كل فريق مع 10 منافسين مختلفين، قبل خوض الدور ثمن النهائي.

وسيسمح هذا النظام الجديد، المستوحى من النظام السويسري لبطولات الشطرنج، برفع غلة كعكة حقوق البث التلفزيوني، وسيخلق صدامات جديدة بين الأندية الكبيرة اعتبارًا من الخريف.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو أن التحدي الحقيقي في المستقبل؛ سيكون روزنامة المباريات الدولية، والتوازن بين كرة القدم على صعيد المنتخبات وعلى صعيد الأندية التي تعاني الآن في الأصل كثيرًا خلال الجائحة.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة ١١ بتوقيت مكة المكرمة:

الثلاثاء:

برشلونة الإسباني- باريس سان جيرمان الفرنسي

لايبزيج الألماني- ليفربول الإنجليزي

الأربعاء:

بورتو البرتغالي- يوفنتوس الإيطالي

إشبيلية الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني

الثلاثاء 23 فبراير:

لاتسيو الإيطالي- بايرن ميونخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني- تشيلسي الإنجليزي

الأربعاء 24 فبراير:

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي- ريال مدريد الإسباني