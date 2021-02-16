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كورونا يضرب أكبر مصنع أيس كريم بأوروبا.. ومسؤولة: "الوضع مقلق للغاية"

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كورونا يضرب أكبر مصنع أيس كريم بأوروبا.. ومسؤولة: "الوضع مقلق للغاية" كورونا يضرب أكبر مصنع أيس كريم بأوروبا.. ومسؤولة: "الوضع مقلق للغاية"

مصراوي Masrawy

10:03 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

أوسنابروك (ألمانيا)- (د ب ا):

أعلن مصنع للأيس كريم بمدينة أوسنابروك الألمانية عن حدوث تفش كبير لفيروس كورونا المستجد داخله.

وأكد متحدث باسم المصنع صباح الثلاثاء أنه تم إغلاق المنشأة، وأوضح أن مكتب الصحة في لمدينة يعمل حاليا على إجراء اختبارات للعاملين.

وبحسب مشغل مصنع "فرونيري"، فإن المنشأة تعد واحدة من أكبر مصانع الأيس كريم في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن 170 موظفا في المصنع، على الأقل، أصيبوا بالفيروس، وثبت لدى بعضهم الإصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من الفيروس والمعروفة باسم "بي.1.1.7" شديدة العدوى.

ووصفت عضوة مجلس المدينة، كاتارينا بوتر، الوضع بأنه "مقلق للغاية"، وذلك بحسب إذاعة شمال ألمانيا (إن دي آر).

وجاء في تقرير الإذاعة أن 850 عاملا في المصنع قيد الحجر الصحي حاليا، وسوف يظل المصنع مغلقا حتى 26 فبراير الجاري، على أقل تقدير.

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