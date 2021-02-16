أستراليا تُقر لقاح "أسترازينيكا" المُضاد لكورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سيدني- (د ب أ):

وافقت أستراليا على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، لتجعله بذلك اللقاح الثاني الذي تتم الموافقة على استخدامه في البلاد.

وقالت إدارة السلع العلاجية، الثلاثاء، إنها وافقت مؤقتا على اللقاح بعد أن استوفى معايير صارمة بشأن السلامة والجودة والفعالية.

ووافقت السلطات على استخدام ذلك اللقاح مع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، لكن الهيئة المنظمة قالت إن مسألة تلقيح من هم فوق سن 65 سينظر إليها على أساس كل حالة على حدة.

ومن جانبها، قالت شركة "أسترازينيكا" إن الأدلة تشير حتى الآن إلى أن الاشخاص المسنين الذين حصلوا على اللقاح، كانت لهم استجابة مناعية قوية وتجاوبوا مع اللقاح بصورة جيدة.

وقالت ليز تشاتوين، رئيسة شركة أسترازينيكا في أستراليا للصحفيين: "إذا أنصتم إلى ما قاله اليوم البروفيسور سكيريت (رئيس إدارة السلع العلاجية)، فسوف يتعين تطعيم جميع المواطنين، ومن بينهم من تزيد أعمارهم على 65 عاما".

وأضافت: "من المهم جدا أن نتذكر أننا نمر بجائحة عالمية، وأن هناك آلاف الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفيات ويموتون كل يوم، وأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، هم أكثر عرضة للخطر".

وفي الوقت نفسه، قالت "إدارة السلع العلاجية" إنه ليس هناك مخاوف بشأن السلامة، مرتبطة باللقاح الذي تنتجه "أسترازينيكا".

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون، جميع الأستراليين إلى الإنصات إلى النصائح الطبية الرسمية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 20 بالمئة من المواطنين يشككون في اللقاحات.

ويجب إعطاء لقاح "أسترازينيكا" على جرعتين، يفصل بينهما 12 أسبوعا، بحسب ما ذكرته "إدارة السلع العلاجية".

كانت أستراليا وافقت على أول لقاح، وهو لقاح "فايزر/ بيونتيك" وسيتم استخدامه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بعد وصول 142 ألف جرعة إلى البلاد.

وسجلت أستراليا ، البالغ تعدادها 25 مليون نسمة، نحو 28 ألفا و700 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، إلى جانب 909 وفيات.