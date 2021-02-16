تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية
-
السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري
-
السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين
-
السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا"
-
السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة
-
السبت 20 فبراير 2021 10:33 مساءً
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية
-
السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"
-
السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري
-
السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد
-
السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ"
-
السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بعد التنمر عليها.. مروة عيد عبد الملك نجمة كرة اليد ترد على حملات السخرية وواقعة شيكابالا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:12 صباحاً
70
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
أكبر معبد في العالم و حكايات الجعران محقق الأمنيات و البحيرة المقدسة داخل معبد الكرنك
فيديو اليوم السابع
السبت 20 فبراير 2021 12:21 مساءً
ترقص؟!.. أرقص.. محمد هزم كلمة مستحيل ورقص بالكرسي المتحرك
فيديو اليوم السابع
السبت 20 فبراير 2021 11:23 صباحاً
بدء التحقيق مع تامر أمين .. هل يقبل الصعايدة اعتذاره بعد أن قال لهم جزمتكم فوق راسي؟
فيديو اليوم السابع
السبت 20 فبراير 2021 11:06 صباحاً
لأول مرة.. شريف مدكور يكشف عن سيوف وزير الحربية الأسبق وحذائه في الحرب العالمية الثانية
فيديو اليوم السابع
السبت 20 فبراير 2021 10:13 صباحاً
السابق
سفير الصين إلى أمريكا يكشف السبب وراء حرب التكنولوجيا بين البلدين
التالى
مسؤولة في "الصحة العالمية" لـCNN: آمل فقط أن يذهب فيروس كورونا بعيدا
Tweets by @3yonNews