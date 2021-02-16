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غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا"
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السبت 20 فبراير 2021 10:48 مساءً
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة
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السبت 20 فبراير 2021 10:33 مساءً
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ"
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السبت 20 فبراير 2021 10:31 مساءً
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فيديو اليوم السابع
للنخب والمشاهير فقط.. اعرف حكاية تطبيق Clubhouse للدردشة الذي لن تستطيع الدخول عليه
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الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:12 صباحاً
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